Malatya'da operasyondan dönen polisler için kurban kesildi

MALATYA (AA) - Van ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarından dönen Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat polisleri için kuran kesim töreni düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Van ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarına katılmak üzere görevlendirilen ve görevlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak dönen özel harekat polisleri için kurban kesim töreni düzenlendi.
Törene Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, şube müdürleri ve polisler katıldı.
İl Müftülüğünde görevli Din Eğitimi Uzmanı Mehmet Türker'in yaptığı duanın ardından operasyondan dönen özel harekat polisleri için kurban kesildi.
Kesilen kurban eti Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli tarafından, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.