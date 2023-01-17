GÜNCELLEME - Malatya'da hamile eşini öldüren kişi intihar etti

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MALATYA (AA) - Malatya'da 5 aylık hamile eşini silahla öldüren kişi intihar etti.

Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası K.K. (33) ile eşi E.K. (30) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda K.K, eşine tabancayla ateş edip aynı silahla intihar etti.

Seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri 5 aylık hamile olduğu öğrenilen E.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.K. ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında evde bulunan çocukların ise üst komşularına sığındığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Çiftin cenazeleri Malatya Şehir Mezarlığı'nda yarım saat arayla kılınan namazların ardından toprağa verildi.









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