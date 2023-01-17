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Suruç'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın sanıkları hakim karşısında

AA

Suruç'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın sanıkları hakim karşısında

MALATYA (AA) - Suruç Devlet Hastanesinde 2018'de 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olaylara ilişkin haklarında dava açılan 2'si tutuklu 20 sanığın yargılanmasına başlandı.

Güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanıklardan 10'u ise mahkemede hazır bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un da takip ettiği duruşmaya, farklı illerden gelen baroların temsilcileri katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, avukatların bu talebini kabul etmedi. Kimlik tespitinin ardından savunma yapan tutuklu sanık M.Ş. olay sırasında evinde bulunduğunu iddia etti.

Evinin hastaneye yakın olması nedeniyle ses duyması üzerine hastaneye gittiğini savunan M.Ş. hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanık C.Y. de yeğeninin telefon etmesiyle olaydan haberdar olduğunu belirterek, şu savunmayı yaptı:

"Hastanenin önü çok kalabalıktı. Aracı uzak bir yere park edip yürüyerek hastaneye gittik. Kapı önünde polisler, ağabeyimin öldüğünü söyleyince ağlayarak yere çöktüm. Daha sonra insanları yatıştırmaya çalıştım. Sonra hastaneden çıkıp yürüyerek seçim bürosuna geçtim. Bende silah yoktu. Hastanede de her yere vali beyle gittim."

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Olayda eşini ve çocuklarını kaybeden Emine Şenyaşar'ı da dinleyen mahkeme heyeti, tanık beyanları ve taraf avukatlarının savunmasının ardından tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- CHP'li Karaca'dan açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, duruşmanın ardından Malatya Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, adalet yerini buluncaya kadar sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

- İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 19 sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olay eşya hakkında hırsızlık" suçlarından, bir sanık için de "kasten öldürmeye yardım etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından dava açılmıştı.

- Olay

Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de seçim çalışması için esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının da aralarında bulunduğu partililer ile bir grup arasında çıkan tartışmada Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız ile Celal Şenyaşar olay yerinde hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Daha sonra Suruç Devlet Hastanesinde devam eden olaylarda da 2 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

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