Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Harun Kurt'un kullandığı 06 FE 4119 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolunun Hasançelebi Mahallesi Ilıca mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Emre, Yusuf ve Tarık Uzun ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden Emre Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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