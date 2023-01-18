Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 26 yıl 10 gün hapis cezası olan F.A, kişiyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek suçundan hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası olan E.K. ve aynı suçtan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası olan F.K.E'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.