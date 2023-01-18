Malatya'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı

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MALATYA (AA) - Malatya'da otobüsteki bir yolcu, valizindeki 6 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ile yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yaptı.

Araçta narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, yolculardan A.A'ya ait valizde 6 kilo 70 gram skunk bulundu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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