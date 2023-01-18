Malatya'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
B.A'nın (44) kullandığı 44 ADE 352 plakalı otomobil, Yakınca Mahallesi Şehit Mürsel Karataş Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki Malatya Huzurevi'nin bahçe duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.