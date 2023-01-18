Malatya'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da evinde uzun namlulu silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi Ataköy Mahallesi'nde şüpheli H.Ç'nin (37) silah kaçakçılığı yaptığı belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada 1 uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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