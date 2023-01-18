Talasemi hastası genç kök hücreyle hayata tutundu

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MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Akdeniz anemisinin en ağır seyreden türü "talasemi majör" adı verilen kansızlık hastası Yeşim Durmuş, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinden (TÜRKÖK) sağlanan nakille hayata tutundu.

Muş'un Varto ilçesinde yaşayan doğuştan talasemi majör hastası 22 yaşındaki Yeşim Durmuş, yıllardır hastalığıyla mücadele etti. Gelişim geriliğine de neden olan hastalık nedeniyle durumu ağırlaşan ve bir süre önce İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesine sevk edilen Durmuş'a tetkikler sonucunda acil kök hücre nakli yapılması kararlaştırıldı.

Aile bireylerinden ve akrabalardan alınan kan örneklerinde uyumlu iliğin bulunamaması üzerine Durmuş için TÜRKÖK'e başvuruldu.

Kısa süre sonra TÜRKÖK aracılığıyla akraba dışından yüzde 100 uyumlu ilik bulunan Yeşim Durmuş'a merkezde kök hücre nakli yapıldı.

- "Tanımıyorum ama ona teşekkür etmek istiyorum"

Yeşim Durmuş, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kendini şanslı hissettiğini anlatan Durmuş, "Bana kök hücresini veren kişiyi tanımıyorum ama buradan ona teşekkür etmek istiyorum. Bir gün onunla tanışmak istiyorum. Herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum." dedi.

Yeşim'in ablası Dilara Durmuş da kardeşinin TÜRKÖK'ten sağlanan nakille sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını dile getirdi.

Herkesi bağışçı olmaya davet eden Dilara Durmuş, "Herkes bağışta bulunsun, hastalar da ümidini kesmesin." diye konuştu.

- "Bu yıl 8 talasemi majör hastamıza nakil yaptık"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Akdeniz anemisinin en ağır seyreden türü "talasemi majör" adı verilen kalıtsal ağır kansızlık rahatsızlığı için merkezlerinde tedavi uyguladıklarını ifade etti.

Yeşim Durmuş'un da bu hastalardan birisi olduğunu anlatan Erkurt, şöyle konuştu:

"Yeşim gibi burada 8 talasemi majör hastamıza kök hücre nakli yaptık. Bu hastalarımızın çoğu nakilden sonra kan transferinden bağımsız hale geldi ve normal hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Kardeşlerinden Yeşim'e uygun kök hücre bulamacıyla TÜRKÖK'e başvurduk. TÜRKÖK, yaklaşık 1 milyon kayıtlı kök hücre bağışçısı olan bir kurum. Yeşim'e uygun kök hücreyi TÜRKÖK'ten bulduk. Yeşim'in kardeşinde de aynı rahatsızlık var ona da TÜRKÖK'den uygun kök hücre bulup nakil yapacağız. Tüm Talasemi majör hastalarını kök hücre nakli yapmak için merkezimize davet ediyoruz."

- TÜRKÖK'den gelen hücrelerle 24 nakil yapıldı

Kızılay şubelerine 3 tüp kan vererek TÜRKÖK'e bağışçı olunabildiğine işaret eden Erkurt, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu çok önemli bir hizmet. Kanser ve birçok hastalığın tedavisinde kök hücre kullanabiliyoruz. Uygun kök hücreleri her zaman kardeşlerden bulamayabiliyoruz. Bu bağlamda TÜRKÖK'ten bulduğumuz kök hücrelerle nakiller yapıyoruz. Geçen yıl TÜRKÖK'ten gelen kök hücrelerle 24 hastaya nakil yaptık. Kendim de TÜRKÖK bağışçısıyım. Eğer uygun donör bulunursa kök hücremi bağışlayacağım. Bu anlamda halkımızın da kök hücre bağışçısı olmalarını öneriyorum. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu bir insanın hayatını kurtarmak için çok önemli bir bağıştır. Belki kendi sağlığının zekatıdır."





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