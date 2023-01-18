Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında 3 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 56,50 gram metamfetamin, 63 uyuşturucu hap, 619 sentetik uyuşturucu, 1 aparat ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 720 TL ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.