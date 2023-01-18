Pütürge Kaymakamı Özen'den kara yolları bakımevine ziyaret

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MALATYA (AA) - Pütürge Kaymakamı Özgü Özen, Karayolları 81. Şube Şefliği Pütürge Bakımevi'ni ziyaret etti.

Özen'i, Karayolları 81. Şube Şefi Emrullah Metin ve personel karşıladı.

Şube Şefi Metin, Kubbe Geçidi'nin, mahalle ve mezra yollarının durumu hakkında Özen'e bilgi verdi.

Yoğun karlı günlerde ve yolların buzlanması durumunda personelin alacağı tedbirler, iş makineleri, araç ve gereçler hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Özen, bakım evinde görevli personele karla mücadele çalışmalarında başarılar diledi.

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