Malatya'da kaçakçılıkla mücadele

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MALATYA (AA) - Malatya'da gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın ikametinde gümrük kaçağı sigara dolumu yaptığı ve piyasaya sürdüğünü belirledi.

Çalışma başlatan ekipler, evde yaptıkları aramada 10 bin 600 içi tütün doldurulmuş makaron, 40 kilogram işlenmiş tütün ve 1 elektronik sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

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