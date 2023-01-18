Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik gün kurusu kayısı Kg 140,00 140,00

Natürel kuru kayısı Kg 130,00 130,00 Kuru kayısı Kg 54,00 113,20 Ekstra şekerpare kayısı Kg 103,44 103,44 Kuru kayısı (paketli) Kg 121,67 121,67 Endüstriyel kuru kayısı (2. kalite) Kg 26,50 26,50





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.