MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|140,00
|140,00
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|130,00
|130,00
|Kuru kayısı
|Kg
|54,00
|113,20
|Ekstra şekerpare kayısı
|Kg
|103,44
|103,44
|Kuru kayısı (paketli)
|Kg
|121,67
|121,67
|Endüstriyel kuru kayısı (2. kalite)
|Kg
|26,50
|26,50
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