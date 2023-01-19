Başkan Gürkan, Yatırım ve Hizmetler Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:

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MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın dünyanın parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Başkan Gürkan, bir otelde düzenlenen "Yatırım ve Hizmetler Değerlendirme Toplantısı"nda yapılan yatırım ve hizmetleri değerlendirdi.

Malatya'yı tarif ederken "insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu anayurt yapan destan şehri" olarak tarif ettiklerini anlatan Gürkan, Türk İslam tarihi açısından da kentin önemli bir şehir olduğunu ifade etti.

"Bu şehirde şehr'ül emin olmak da farklı bir duygudur." diyen Gürkan, şunları kaydetti:

"Yani atalarımız medeniyet, kahramanlık ve ilim irfan destanı yazmışlarsa bizde bu şehre hizmet destanları yazmakla mükellefiz. Daha düne kadar Malatya'ya biçilen ufuk Doğu'nun parlayan yıldızı değil miydi? Malatya değil Doğu'nu, Türkiye'nin, Avrupa'nın parlayan yıldızı, dünyanın parlayan yıldızı olacaktır. Geçen ay gerçekleştirdiğimiz lansmanla duyurduğumuz EXPO da bunun bir nişanesidir. Tarih bize bunu mecbur ve mahküm etmiş. Bunu yapmadığımız takdirde vebal içinde eziliriz ama biz vecahate talibiz, şerefe talibiz. İnşallah 2028'de Malatya dünyanın parlayan yıldızı olacaktır."

Kentte öncelikle sosyal entegrasyonu sağlamaya büyük önem verdiklerini dile getiren Gürkan, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür yaptığımız girişimler neticesinde Malatya'da Türkiye'ye örnek bir tablo oluşturuldu. Her zaman dediğim gibi siz birlik ve beraberlik içinde olursanız hizmetler zaten kendiliğinden gelir. Siz eğer işinizde doğru olursanız Allah işinizi kolay kılar. Bu şehri yüceltmek hem Türk İslam tarihi açısından hem insanlık tarihi açısından insan için bir vebali vecibedir dedik ve bu anlayış doğrultusunda paydaş kurumlarla ortak projeler üretiyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizde kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, muhtar ve meclis üyelerimizin katılımları ile istişare toplantıları düzenliyoruz. Şehrimizin ortak akıl ile yönetilmesi, sosyal entegrasyonun sağlanması, tabandan tavana iki yönlü bir iletişim mekanizmasının kurulması amacıyla oluşturduğumuz Şehir Gönüllüleri Meclisinde ilimiz ile ilgili kararları masaya yatırıyor, fikir alış verişinde bulunarak ona göre adımlar atıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerin Malatya ile buluşturmamıza vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

Başkan Gürkan toplantıda yapılan hizmet ve yatırımları sinevizyon eşliğinde anlattı.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Cemal Noğay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ve diğer davetliler de katıldı.

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