CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya'da partisine üye olanlara rozet taktı:

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MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin kapısının herkese açık olduğunu söyledi.

Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığında partilerine üye olanlar için düzenlenen rozet takma törene katıldı.

Burada konuşan Ağbaba, bugün yaklaşık 100 kişinin partilerine kaydının yapıldığını belirterek, yeni üyelere "Hoş geldiniz" dedi.

Ağbaba, "Bu kapı herkese açık. Kim kendini yalnız, dışlanmış hissediyorsa bu kapının sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Gelsinler, partinin yönetimlerinde, kademelerinde, farklı organlarında, komisyonlarında görev almalarını diliyorum." diye konuştu.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise seçime az bir zaman kaldığını, çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Ağbaba ve Yıldız, partiye katılanlara rozet taktı.

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