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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da 5 bin 336 litre sahte alkol ele geçirildi

AA

Malatya'da 5 bin 336 litre sahte alkol ele geçirildi

MALATYA (AA) - Malatya'da 5 bin 336 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde bir şüphelinin sahte alkol üretimi ve satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 1 kaynatma kazanı, 1 damıtma kazanı, 486 litre sahte alkol ve 4 bin 850 litre fermente alkol olmak üzere toplam 5 bin 336 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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