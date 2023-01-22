Malatya'da yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yarandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Baran Hüseyin Bulam (20) yönetimindeki 44 EF 639 plakalı otomobil, Malatya-Adana kara yolunun Suçatı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada sürücü ile araçtaki Baran Karakavak (20) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.