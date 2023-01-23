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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde enkaz altından yaralı kurtarılanlar yaşadıklarını unutamıyor

AA

Depremde enkaz altından yaralı kurtarılanlar yaşadıklarını unutamıyor

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesinde enkaz altından yaralı kurtarılan Nuran Kılcı ve Naime Akyol yaşadıklarını anlattı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altından kurtarılan depremzedeler o günü unutamıyor.

Bent Mahallesi'nde misafirliğe gittiği komşusunda yıkılan kerpiç evin enkazından yaralı kurtulan 55 yaşındaki Nuran Kılcı, AA muhabirine, yaşadıklarını daha dün gibi hatırladığını söyledi.

Komşularıyla otururken depremin meydana geldiğini dile getiren Kılcı, "Kaçmaya çalıştık, demir kapı açılmayınca evin merdiven kısmı bir komşumla beraber üzerimize yıkıldı. Enkaz altında hiçbir şey hissedemedim, uyuşmuş gibiydi her yerim. Çok kötüydü. Bütün kaburgalarım kırılmış. Eşim ve komşularımın yardımıyla enkazdan çıkarıldım. Beni öldü diye çıkarmışlar ama nasibimiz varmış. Bir süre yoğun bakımda kaldım. Sonra taburcu edildim." dedi.

Kılcı, enkaz altındayken aklına bir şey gelmediğini belirterek "Kıyamet gibiydi. Gürültü, acayip sesler geliyordu. Halen depremin etkisindeyim. En küçük sallantıda sanıyorum aynısı olacak. Yaklaşık 1 aylık tedavinin ardından toparlanarak kendime geldim. Halen ağrılarım var, ağır bir şey yapamıyorum. Yaşadıklarımı unutamıyorum, çok kötüydü." diye konuştu.

Depremden sonra tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, kendilerine köy tipi konut verildiğini aktaran Kılcı, "Evimizi en kısa sürede yapıp teslim ettiler. Evimiz çok güzel bahçe içerisinde. Bundan daha iyisi olmaz. Devlet başkanımızdan, yetkililerden Allah razı olsun. Rabb'im bizlere o günleri tekrar yaşatmasın." ifadesini kullandı.

- "Sağ çıkamam diye düşündüm"

Enkazdan yaralı çıkarılanlardan Naime Akyol ise deprem sırasında komşusu Nuran Kılcı ile beraber vakit geçirdiklerini anlattı.

Depremi hisseder hissetmez dışarı çıkmaya çalıştıklarını ancak ilk önce kapının açılmadığını daha sonra ise açılan kapıdan çıkarken komşusu Nuran ile enkazda kaldıklarını aktaran Akyol, mahalleli tarafından enkazdan çıkarılarak hastaneye götürüldüklerini ifade etti.

Enkaz altındayken çok korktuğunu söyleyen Akyol, "Enkaz altındayken öldüm, buraya kadar, buradan sağ çıkamam diye düşündüm. Kaburgam kırıldı, bacağımda yara vardı. Yaklaşık 1 ay İstanbul'da tedavi gördüm. Çok zorluk çektim. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Deprem hiç aklımdan çıkmıyor. Yeni evlerimiz sağlam ama küçük bir deprem olduğunda yine de korkuyoruz." dedi.

Akyol, devletin depremin ardından kendilerine sahip çıktığını dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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