Kırşehir'de kocası tarafından öldürülen polis memuru Malatya'da toprağa verildi

En güzel, yeni "Üç Aylar" mesajları...

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Kırşehir'de kocası tarafından öldürülen polis memuru Aslı Y, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Polis memuru Aslı Y. (33) için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Tören alanına gelen Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, merhumenin babası Cafer Çitil'i teselli etti.

Aslı Y'nin cenazesi meslektaşlarının omuzlarında taşınarak katafalka getirilerek kondu. Bu sırada kardeşini taşıyan polis memurlarının yanında yürüyen ağabey Alparslan Çitil, gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis memuru Aslı Y'nin cenazesi kılınan namazın ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedildi.



Kırşehir'de dün eşi Aslı Y'yi öldüren H.E.Y. (33), aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.