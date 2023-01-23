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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsası'nda ekstra şekerpare kayısının kilogramı 113,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra şekerpare kayısı Kg 113,12 113,12

Kuru kayısı Kg 79,00 100,00

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