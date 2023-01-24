Malatya'da risk oluşturan yapılar kentsel dönüşümle yenileniyor

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MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 3 yıl önce meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki riskli yapılar, kentsel dönüşüm projesiyle yenileniyor.

Sivrice merkezli 24 Ocak 2020'de yaşanan deprem sonrası acil kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde geçen yıl başlatılan çalışmalar neticesinde projenin ilk etabında sona gelindi.

Projenin birinci etabında inşa edilen konutların, mayıs ya da haziran ayında hak sahiplerine verilmesi planlanıyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, belediye olarak dar gelirlilerin yaşam standartlarını yükseltmeye öncelik verdiklerini söyledi.

Çevre Yolu altı diye bilinen kentin kuzey bölgesinde geçmişten gelen düzensiz ve çarpık yapılaşma olduğunu anlatan Güder, "Çevre Yolu altı çok konuşuluyordu, gelir dağılımı noktasında ciddi farklılıklar oluşturuyordu. 'Farklılığı ortadan kaldıracağız.' dedik. Hizmeti vatandaşın ayağına götürerek, yaşam koşullarını iyileştirerek insanlar arasında oluşan bu ayrışmayı ortadan kaldıracağız. İmar açısından sıkıntı olan, depreme dayanıksız evlerin bulunduğu mahallede kentsel dönüşümü başlattık." diye konuştu.

- Kentsel dönüşüm etaplar halinde devam edecek

Osman Güder, kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında sona gelindiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mayıs ya da haziranda 700 konutu tamamlayarak vatandaşlara teslim edeceğiz. Burada 425 civarında konutun hak sahibi var, onlar konutlarına taşınacaklar. Kalanlar ise rezerv konutlarımız. Kentsel dönüşümün ikinci etabındaki vatandaşları bu konutlara taşımayı planlıyoruz. İkinci, üçüncü etapla bu bölgenin kentsel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Burada zoru başardık, 30-40 yıl önce belediye başkanlarımız burada kentsel dönüşümü yapacağız diye seçim vaatlerinde bulunurken, buradaki dönüşüm bize nasip oldu."

Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki tüm konutları 100 bin metrekarelik alana yerleştirerek 150 bin metrekarelik rezerv alan elde edeceklerini aktaran Güder, "Bu rezerv alanda 1500 konut inşa ederek kentsel dönüşüm gerektiren mahallelerdeki vatandaşlara bu konutları tahsis edeceğiz. Projenin ikinci etabında yıkılması gereken 270 konut var. Birinci etapta zaten rezerv konutlar var, projenin ikinci etabı onaylanınca konutları teslim edeceğiz. 150 bin metrekarelik alanda ikinci etap çalışmalarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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