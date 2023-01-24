Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı en yüksek 137,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 130,00 137,20

Ekstra şekerpare kayısı Kg 107,62 107,62 Kesmelik kuru kayısı Kg 54,00 55,00 Kuru kayısı Kg 60,00 100,00 Buğday Kg 6,50 8,20 Arpa Kg 6,50 7,20

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