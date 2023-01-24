Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Malatya'da defnedildi

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MALATYA (AA) - Diyarbakır'da trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Kemal Güleç'in (32) cenazesi, Malatya'da toprağa verildi.

Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, Güleç'in eşi Hilal, 3 yaşındaki oğlu Bedirhan ve şehidin ailesi ile Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve vatandaşlar katıldı.

Meslektaşlarının omuzlarında taşınan Kemal Güleç'in cenazesi katafalka konuldu.

Güleç'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dün Diyarbakır'da bir kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada polis memuru Kemal Güleç hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.









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