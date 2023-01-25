Kırağı Darende'de ağaçları beyaza bürüdü

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle meydana gelen kırağı ağaçları beyaza bürüdü.

İlçenin bin 500 rakımlı Palanga ve Yeniköy Mahallelerinde etkilini gösteren soğuk hava dolayısıyla ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Bitki ve ağaçlarda oluşan kırağı görsel şölen sundu.

Mahalle sakinlerinden Latif Şimşek, bu sene henüz kar yağmadığını belirterek, "Hava sıcaklıkları geceleri eksi 12 dereceye düşüyor. İnşallah yakın zamanda kar yağışı olur." dedi.





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