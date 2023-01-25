Regaib Kandili'ne doğru

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Regaib Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, mağfiret ve bereket ayı üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Üç ayların habercisi Regaib Kandili'nin sorumlulukları muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsat olduğunu vurgulayan Şahin, "Regaib, kelime anlamı olarak arzulanan, talep edilen şey anlamındadır. Müslümanların en büyük arzusu Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'ın rahmetine ulaşmaktır. Bu nedenle bu önemli gecede samimi bir kalple O'na yönelip, ülkemizin bekası için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi anarak, birlik ve berberliğimizin güçlenmesini ve huzura ermeyi hep birlikte dileyelim." ifadesini kullandı.

Tam İslam aleminin Regaib Kandili'ni kutlayan Şahin, bu mübarek gün ve gecenin Malatya'ya, ülkeye ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise bereket, rahmet ve mağfiretin bol bol ihsan edildiği üç aylara ve Regaib Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu mübarek gecede sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret etmek gerektiğini kaydetti.

Mehmet Çınar da Regaib Kandili'ni kutlayarak, hayırlara vesile olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.