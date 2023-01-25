Malatya'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi tedaviye alındı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastanede tedaviye alındı.



Zafer Mahallesinde bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan R.Z'den (68), haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Polis ve sağlık ekipleri ikamete girdiklerinde R.Z'nin kanepede yatar vaziyette, bilincinin yarı kapalı olduğunu belirledi.

Sobadan zehirlenmiş alabileceği düşünülen R.Z, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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