Malatya'da otobüsün gölete düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi taburcu edildi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Battalgazi ile Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu götüren halk otobüsünün Atabey İskelesi bölgesinde gölete düşmesi sonucu yaralanan Güner İkiz, Sabiha İnal ve Emine Elleses'in hastanelerdeki tedavileri tamamlandı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Gölete düşen otobüs ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
Karakaya Baraj Göleti'nde Battalgazi ile Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu götüren Mustafa Şahin yönetimindeki 44 H 0020 plakalı halk otobüsü dün Atabey İskelesi bölgesinde gölete düşmüştü. Sürücü ile 7 kişinin bulunduğu otobüsteki 3 kadın sudan etkilenmiş ve hipotermi olmuştu. 3 kadın, kentteki hastanelere kaldırılmıştı.