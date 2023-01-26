Malatya'da sebze ve meyve halinde boş kasalar yandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, sebze ve meyve halinde kasaların depolandığı açık alanda çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesindeki sebze ve meyve halinde boş kasaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda maddi hasar meydana geldi.





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