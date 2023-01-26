Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı en yüksek 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra şekerpare kayısı Kg 115,00 120,00

Gün kurusu kayısı Kg 110,00 110,00 Kuru kayısı Kg 90,46 108,34 Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 139,00 144,89 Kuru üzüm Kg 60,00 60,00 Dut kurusu Kg 40,00 58,00

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