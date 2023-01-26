Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin araçları ve üstlerinde yapılan aramada, 10 bin 590 sentetik ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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