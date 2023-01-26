Malatya Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesinde görev yaptıklarını iddia ederek haksız kazanç elde etmek isteyen şahıslar tespit edildiğini ve bu kişiler hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinde görev yaptıklarını iddia ederek kimi tüzel ya da gerçek kişilerden haksız kazanç elde etmek maksatlı kötü niyetli eylemlerde bulunan ve Belediye ile ilgisi bulunmayan şahısların tespit edildiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, "Bu kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Telefonla ya da başkaca vasıtalarla kendilerini Büyükşehir Belediyemiz yetkilisi olarak tanıtan ve taleplerde bulunan kişilere itibar etmeyiniz ve mutlaka 444 51 44 numaralı hattımızdan ihbar ediniz." ifadesi kullanıldı.