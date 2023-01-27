Malatya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin keşif yapıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yaptı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Haydar Yılmaz, mahkeme heyeti, tanıklar ve kafe sahipleri, Battalgazi ilçesi Yeni Hamam Mahallesi'ndeki olay yerinde hazır bulundu.

Polis ekipleri kafenin bulunduğu sokakta güvenlik önlemi aldı.

Keşif yapan heyet, burada tanıkların ifadelerini de aldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde 18 Haziran 2022'de bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Remzi Erşahin, Halil Ulutaş ve İsmail Artuç hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.



Soruşturma kapsamında 13'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz, 1'i de aranan 17 sanık hakkında hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "birden fazla kişi ile birlikte silahla yağma", "kasten öldürmeye ve birden fazla kişi ile birlikte silahla yağmaya azmettirme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edilmişti.

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