Karakaya Baraj Göleti'nde Türk somonu hasadı yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Karakaya Baraj Göleti'nde özel bir işletmenin Türk somonu hasadına katıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Macit, kentin kayısı üretimiyle ön planda olduğunu ve kuru kayısı ihracatında ülkede ilk sırada yer aldığının hatırlattı.

Kentin ihracattan elde ettiği gelirin tamamına yakınının kuru kayısıdan elde edildiğini aktaran Macit, şunları belirtti:



"Bakanlığımız özellikle su alanlarının ve tarımsal alanların boş kalmaması amacıyla bize bir hedef koymuştu. İlimizde son yıllarda iç sularda balık üretimi de hızla yaygınlaşıyor, yükselmeye devam ediyor. Malatya'da alabalık üretimi 2 bin 500 tonlarla başladı, şu an 10 bin tonları yakalamış durumdayız. Ayrıca burada sadece alabalık üretiliyordu, 2 yıl önce 1000 ton gibi bir üretimle somon denendi. Başarılı olunca firmalarımız somon üretimine de yöneldi."

Geçen yıl kasım ayında kafeslere atılan balıkların hasadını gerçekleştirdiklerini bildiren Macit, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 kiloya ulaşmışlar, bu kadar kısa sürede bu kiloyu ulaşması çok görülür bir durum değil. Özellikle her ay yüzde 50 kilo artışı sağlanır diye literatürlerde kayıtlar var. Malatya'da bu kayıtların bu çalışmaların çok çok önüne geçmiş durumda. Kasım ayında 300 gram olan balığımız ocak ayında 75 günde 2 kilograma çıktı, bu somon üretiminde çok önemli bir aşama. Yavru balık ve somon üreteceğimiz porsiyonluk balık bulduğumuz takdirde yılda 2 defa üretim sağlanacak bir alan, birçok alanda yılda bir defa somon üretimi yapılmakta. Malatya'da aynı tesise porsiyon balığı bulduğumuz takdirde 2 defa üretim yapabilecek durumdayız."

Türk somonu üretimini arttırmaya gayret gösterdiklerini belirleten Macit, 2025 yılında 30 bin ton Türk somonu üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Firma sahibi İbrahim Özel ise verimli bir üretim dönemi geçirdiklerini belirterek, "Kasımda 400 gram koyduğumuz balığı 75 günde 2 kilograma ulaştırdık ve hasat etmeye başladık. 2 gramlık balıklarımız da aynı süreçte burada 50 grama ulaştı, diğer barajlarda bu süreçte 30 grama ulaşabiliyoruz. Burası yüzde 30 daha verimli oluyor." ifadelerini kullandı.

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