Malatya'da karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi tedaviye alındı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Taştepe Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu bir ailenin fertleri, sabah rahatsızlanınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Hastanedeki kontrolde baba M.E, anne R.E. ile çocukları M.E, H.E, Ş.E ve A.E'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği tespit edildi.

Tedaviye alınan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





