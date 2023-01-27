Hekimhan'da "Kış Yarısı" şenliği düzenlendi

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Hasançelebi Mahallesi'nde, "Kış Yarısı" şenliği tertiplendi.

Hasançelebi Derneği'nce her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte renkli kıyafetler giyen gençler halay çekti.

Hasan Çelebi Derneği Başkanı Erkan Aslan, "Kış Yarısı" şenliğini gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirtti.

Soğuk havaya rağmen şenliğe katılanlara teşekkür eden Aslan, şenliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Şenlikte pişirilen "Kış Yarısı" ismi verilen yemek, mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturdu.

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