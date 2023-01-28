Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oldu

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da başlayan kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor.



Kahramanmaraş'ta bir süredir etkili olan soğuk havanın ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah da etkisini gösterdi.

Kar, kentin yüksek kesimleri ile Göksun, Elbistan, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde etkili oldu.

Karayolları 55. Şube Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kara yollarında ulaşımın kapanmaması için çalışma başlattı.

- Malatya

Malatya'da aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken jandarma ve polis ekipleri, kara yollarında yaşanabilecek aksaklıklara karşı kavşaklarda hazır bekletildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrasında küreme ve yol açma çalışmaları başlattı.

Darende ilçesinde etkili olan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

Vatandaşlar, karda fotoğraf çektirdi.

- Adıyaman

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede yolların kapanmaması için Özel İdare Müdürlüğü ve belediye ekipleri çalışma yürüttü.





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