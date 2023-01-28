Malatya'da otobüsün gölete düşmesiyle ilgili soruşturma sürüyor

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.



Battalgazi-Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu taşıyan halk otobüsünün, 25 Ocak'ta, Atabey İskelesi'nde gölete düşmesine ilişkin soruşturma kapsamında sürücü Mustafa Şahin, jandarmaya ifade verdi.



İfadesinde 44 H 0020 plakalı özel halk otobüsüyle Kadıçayırı-İskele seferini yaptığını anlatan Şahin, normal şartlarda yolcuları Kadıçayırı büfesi önünde indirdiğini, ancak o gün kadın yolculardan birinin "feribot kalkmak üzere beni aşağıya bırakır mısın" demesi üzerine feribot iskelesine gittiğini belirtti.

Şahin, ifadesinde şunları kaydetti:

"Feribota doğru indim, duracağım esnada aracın gaz pedalı takılı kaldı. Araç kontrolümden çıktı, baraja düştü. O esnada araçta yaklaşık 6-7 yolcu vardı. Otobüs feribota çarparak suyun içerisinde durdu. Yolcular otobüsün camını kırdı, feribot çalışanları can yeleği attılar, beni ve tüm yolcuları otobüsten çıkardılar. Otobüsten en son ben çıktım, sağlık durumum iyi olduğu için hastaneye gitmedim. Hakimiyetim dışında oldu."

Karakaya Baraj Göleti'nde Battalgazi ile Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu götüren Mustafa Şahin yönetimindeki 44 H 0020 plakalı halk otobüsü, 25 Ocak'ta Atabey İskelesi bölgesinde gölete düşmüştü. Sürücü ile 7 kişinin bulunduğu otobüsteki 3 kadın sudan etkilenmiş ve hipotermi olmuştu. 3 kadın, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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