Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Keita, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Yıldırım Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Svensson, Stambouli, Akintola, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba
Gol: Dk.41 Emre Akbaba (Adana Demirspor)
MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada Yatabare'nin sol kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Charisis'in sert vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Onyekuru'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
41. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazından attığı pasta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gitti: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.