Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor maçının ardından

MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, iyi bir oyun ortaya koyarak galip geldiklerini söyledi.

Montella, Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Zorlu bir deplasman ve hava koşulunda önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan Montella, şöyle devam etti:

"Bazı eksiklerimiz vardı. Buna rağmen iyi bir oyun oynayıp galibiyet aldık, gurur verici oldu bizim için. Aslında ilk yarıda baktığınızda teknik anlamda çok çok iyi oynadığımız bir maçtı. İkinci yarıda biraz daha rekabet ortamındaki korumamız gereken performansımızı artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında ilk yarıda biraz daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda komple başka bir maça dönüştü. Konsantrasyonumuz biraz düştü.Sıkıntıya düşmeye başlamıştık ki buna rağmen 3-1'i de yakalayabilirdik. Arada giden bir skordu.Sonuna kadar getirdiğimiz bir maçtı ve galibiyeti aldık. Gurur verici bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."

Montella, bir gazetecinin "Bundan sonra maçlarda Emre Akbaba ve Belhanda gibi iki oyun kurucuyla mı başlayacaksınız?" sorusunu, "Bizim için çok değerli futbolcular. Şu ana kadar bunu sahada gösterdiler zaten. Şunu da söylemek lazım biraz farklı pozisyonda oynuyorlar. İkisi de çok değerli oyuncular. Forvetimiz olduğunda değişikliğe gidilebilir ama şu an için yok böyle devam etmemiz lazım." cevabını verdi.

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