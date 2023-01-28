Malatya'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

A.C. yönetimindeki 44 AEA 793 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Kayseri kara yolu Kürecik Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.C, N.C, Ç.T, ile M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.C. hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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