İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Malatya'da protesto edildi

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MALATYA (AA) - Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına yürüyüşle tepki gösterildi.

Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi önünde başlatılan yürüyüşte, vatandaşlar ellerinde pankartlarla slogan atarak Fuzuli Caddesi'nden, Kernek Karagözlüler Camisi'ne kadar yürüdü.

Caminin önünde Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Söylemez, son günlerde İslam'a ve Müslümanlara saldırma yarışına girildiğini söyledi.

İslam'a saldırının moda haline getirildiğini kaydeden Söylemez, şöyle konuştu:

"Dünyayı Müslümanlar için yaşanmaz hale getirmek istiyorlar. İsveç'te gerçekleştirilen hadsizliği ve bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları, bunlara izin verenleri, destekleyenleri büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Rabb'imizin tüm insanlığın kurtuluşu için bir hayat rehberi olarak indirmiş olduğu Kur'an'a yapılan saldırılar tüm insanlığa yapılmıştır. Müslümanlar olarak hiçbir dinin kitabına, ibadethanesine bu tür saldırıların yapılmasını kabul etmiyoruz."

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