Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Başharık Mahallesi'nde iki grup arasında, henüz öğrenilemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Tabanca ve tüfeğin kullandığı kavgada N.E. ile V.E. yaralandı, şüpheliler S.B. ve O.B. olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan N.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliler S.B. ve O.B'yi yakalayıp gözaltına aldı, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tüfek ele geçirdi.

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