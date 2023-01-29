Malatya'da yolu kardan kapanan kırsal mahalledeki hasta, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalledeki hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kırsal Söğüt Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki KOAH hastası Yeter Yaşar'ın fenalaşması üzerine ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalleye ulaşmak için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden destek istedi.

Ekiplerin çalışmasının ardından kırsal mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, rahatsızlanan Yaşar'a ilk müdahaleyi yaparak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yeter Yaşar'ın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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