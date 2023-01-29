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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da 130 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı

AA

Malatya'da 130 mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı

MALATYA (AA) - Malatya'da karla mücadele ekipleri, kapanan 130 mahallenin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle 130 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 450 araç ve 900 personelle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, buzlanmaya karşı temizlenen yollarda tuzlama çalışması da gerçekleştiriyor.

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