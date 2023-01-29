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MALATYA (AA) - Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 16. Grup'ta mücadele eden Malatya Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, Muş Yurdum Spor Kulübü'nü 3-0 yendi.



Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Furkan Salduz ve Eser Türkoğlu yönetti.



Malatya takımı, setleri 25-19, 25-14 ve 25-15 alarak sahan 3-0 galip ayrıldı.

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