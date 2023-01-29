Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Gökmen Baltacı, Suat Güz

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, Donsah, Erşan Yaşa (Dk. 84 Taha Gür), Burak Kavlak, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 77 Mehmet Güneş), Doğukan Emeksiz (Dk. 77 Nshimirimana), Ogün Özçiçek, Malle, Cengizhan Akgün (Dk. 65 Hüseyin Ekici), Yakup Alkan (Dk. 66 Yiğit Ulaş)

Eyüpspor: Harun Tekin, Alpaslan Öztürk, Mehmet Murat Uçar, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Dk. 63 Mustafa Pektemek), Recep Niyaz, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Thill), Dell Valle (Dk. 76 Melih Kabasakal), Halil Akbunar, İbrahim Yılmaz (Dk. 66 Ezeh)

Goller: Dk. 5 Ogün Özçiçek, Dk. 45+6 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor), Dk. 22 Del Valle (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Malle, Dk. 39 Burak Kavlak, Dk. 78 Abdulsamed Damlu (Yeni Malatyaspor), Dk. 45+5 Ömer Bayram, Dk. 90+1 Mehmet Murat Uçar (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 61 Burak Kavlak (Yeni Malatyaspor)





MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Eyüpspor'u 2-1 yendi.

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