Yeni Malatyaspor-Eyüpspor maçının ardından

MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında Eyüpspor'u 2-1 yenen Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımının galibiyetinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde birinci sırada olan Eyüpspor'u yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Takımım bunu başardığı için mutluyum. 5. dakikada Ogün'ün 45 artı 6'da ise Cengizhan'ın attığı mükemmel bir frikik golü, 22. dakikada da Del Valle'nin cevap verdiği ve kaleye zorla giren bir golden sonra 2-1 devreyi kapattık." dedi.

İkinci devre ise verdiği talimatlarla durumu dengelediklerini kaydeden Vural, "Bu arada Eyüp takımı da kendi içerisinde bir takım değişiklikler yaptı. Aslında onlar yaptığı değişiklikler de bizim adımıza olumlu gelişti. İkinci devre oyunun genelinde ciddi bir pozisyon bulamadık. İzlediğimiz kadarıyla Eyüpspor takımı oyunun bir bölümünden sonra fiziksel olarak düşüş kaydediyordu. Biz de süreci görebilmek adına tempoyu düşürerek daha baskı oyununda başarı olmak istedik. 60. dakika bizim için kabus oldu. Çift sarı karttan maalesef Burak oyun dışında kaldı. Ama ben beklediğim riski görmedim. Çünkü daha çok Uğur'u da öne alıp uzun topla oynamaya çalıştılar ve biz de bu toplara karşı iyi direndik. 'Orta sahada kalabalık olup kaptığımız toplarla kenar iki tane oyuncumuzu hücuma sokalım' diye bir düşünce tarzımız oldu. 85. dakikada sağdan girdikleri direkten dönen top dışında da çok ciddi bir pozisyonla karşılaşmadık." diye konuştu.





- Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise kötü bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Karşımızda bu kadar genç takım, sezon başından itibaren sıkıntılar yaşayan bir takıma karşı 10 kişi kalmalarına rağmen oyun içinde bu kadar pozisyon üretemememiz hakikaten acı bir şey. Özeleştirimizi yapacağız. Camiamızdan, taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kredimiz vardı, o krediyi özellikle ikinci yarının iki üç maçlık periyotta erittik. Bugün her şey bir kenara karşımızda hakikaten terinin son damlasına kadar mücadele eden Malatyalı genç çocuklar vardı. Onları tebrik ediyorum. Olağanüstü oynadılar, iyi oynadılar, mücadele ettiler. Bizim adımıza üzüntü verici bir mağlubiyet."



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