Darende'de mahallelere güvenlik kameraları takıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının öncülüğünde başlatılan "Daha Güvenli Darende Projesi" kapsamında 12 mahalleye güvenlik kamerası yerleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışmayla mahalle muhtarlarına güvenlik kameralarının önemi anlatıldı.

Maliyeti muhtarlar ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan gece görüş özelliği de bulunan 61 kamera 12 mahalleye yerleştirildi.

Mahallelerde kamera görüntülerinin kaydedildiği ve izlenebildiği kayıt merkezleri de oluşturuldu. Ayrıca mahallelerin giriş ve çıkışına güvenlik kameralarının bulunduğunu belirten tabelalar asıldı.

Baytarbağı Mahallesi Muhtarı Vatandaş Akbaş, projeden dolayı polislere teşekkür ederek, "Kayısı hırsızlığı vakaları önlendi. Mahallemiz daha güvenli oldu." dedi.

Sandıkkaya Mahallesi Muhtarı Mehmet Mustafa Özcan ise mahalle sakinlerinin de kendilerini daha güvende hissettiğini ifade etti.

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