Kayseri'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen 3 kişinin cenazesi Malatya'da toprağa verildi

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MALATYA (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Malatya'da toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Cemil Özhan, Mustafa Özdoğan ve Abdulvahap Batan için Malatya Şehir Mezarlığı'nda ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Aile fertlerinin katıldığı törenlerin ardından Özhan, Özdoğan ve Batan'ın cenazeleri, Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Cemil Özhan'ın Elbistan Mal Müdürlüğünde çalıştığı, kurumiçi sınava katılmak üzere Ankara'ya gitmek için otobüse bindiği kaydedildi.

Abdulvahap Batan'ın 4, Mustafa Özdoğan'ın ise 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Malatya-İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, dün Kayseri-Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada 4 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.

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