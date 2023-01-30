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Malatya'da darbettiği eşinin yanındaki kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

AA

Malatya'da darbettiği eşinin yanındaki kişiyi bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

MALATYA (AA) - Malatya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini darbedip yanındaki kişiyi bıçakladı.

Çöşnük Mahallesi Hoca Sokak'ta boşanma aşamasındaki eşi S.İ. ile karşılaşan F.İ. tartıştığı eşini darbetti.

Eşinin yanındaki E.K'yi bıçaklayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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